Si hay alguien en el fútbol chileno que ha criticado con dureza a Colo Colo, es Leonardo Véliz. El Pollo es un referente albo y pese a todo su amor por el Cacique es vehemente siempre a la hora de hablar de su equipo.

Esta vez el también ex entrenador de la selección chilena en el Mundial sub 17 de Japón, conversa con BOLAVIP reaccionó a las ofertas que han hecho en Macul por el delantero de Deportes Limache, Daniel Popín Castro.

“Yo he estado un poquito lejano de todas estas especulaciones, porque yo dejo de leer un poquito de que este, que otro, que llega, que acá, que esto. Popín Castro, de lo que yo sé, se interesó Colo Colo y pidieron una plata que Colo Colo no está dispuesto a entregar, ¿cierto?”,

El Pollo reconoce que “en mis redes sociales yo pedí una oportunidad para él en la selección chilena, cuando se hablaba de falta de gol, que le dieran una prueba y nunca lo llamaron, hizo goles en un equipo que peleaba el descenso y que se salvó, es un jugador interesante para nuestro medio”

El ex delantero afirma además que “Colo Colo hoy en día está en una situación donde poco menos que está pidiendo limosna para poder reforzar su plantel, y no tiene, Colo Colo está llevando esto muy mal, Aníbal Mosa no se da cuenta, debe asumir otro tipo de gestión”.

Leonardo Veliz afirma que Colo Colo se denigra por Popin Castro.

Pollo Véliz cree que lo de Popin Castro “es denigrante”

El integrante del mítico Colo Colo 1973 cree que “es denigrante, por eso que en esta década, la última década, la cantidad de jugadores que llegaron que han fracasado rotundamente, De La Fuente, un lateral izquierdo de Curicó llega aColo Colo, pasó sin pena ni gloria, Parraguez, Parragol que le puso la prensa también, sin pena ni gloria y así tanto tantos otros”.

Leonardo Véliz es un convencido de que “Colo Colo se ha transformado en un laboratorio experimental y podría ser un experimento Popín Castro. Colo Colo tiene que pensar ya en jugadores jóvenes, debe asumir tiempos de preparación, de formación, de pensar en un futuro, independiente de que esté en la medianía de la tabla o no. Si lo que pasa es que Colo Colo como es grande, todos le exigen estar dentro de los tres primeros. Y no ha pasado eso en lo último tiempo”.

Para el final, fiel a su estilo, el Pollo lanza su frase para el bronce. “Entonces, Colo Colo, mira, sin plata, no puede hacer bailar el monito. ¿Me entienden?”, cerró.