La jornada de este miércoles estuvo marcada por la situación de Jordhy Thompson. El joven jugador de Colo Colo fue evidenciado en un acto de agresión hacia una mujer y aquello por supuesto que trajo coletazos transversales.

Con respecto a este tema, Leonardo Gil fue consultado en conferencia de prensa sobre lo ocurrido en que está involucrado su compañero de equipo y en que el 'Colo' fue categórico en sus declaraciones.

No obstante, las críticas repercutaron hacia el Cacique y su manejo comunicacional en este día. Si bien, Gonzalo Fouillioux aplaudió la postura que tomó el conjunto popular con Thompson, también le dio un tirón de orejas al club por la exposición que le dieron al argentino-chileno en la rueda de prensa cuando aún no se emitía un comunicado con respecto a la situación del antofagastino.

“Me gustaría decir algunas cosas. Esto evidentemente no es culpa de Colo Colo, pero sí hay algunas situaciones que involucran a Colo Colo. Lo primero me parece bien que, independiente de si no hay una denuncia, yo desconozco si hay una contra el jugador, me parece bien que un club tan importante en Sudamérica fije una postura", sostuvo el periodista en Todos Somos Técnicos.

"Colo Colo es un club enorme, que representa un montón de valores, que lo sigue una masa crítica impresionante y era importante que Colo Colo fijara una postura y me pareció bien que Colo Colo tomara una postura adecuada. No me gustó la forma, porque para mí hoy (miércoles) expusieron a Leonardo Gil", agregó.

El 'Colo' se desmarcó sobre la situación de Thompson | Foto: Agencia UNO

Fouillioux continuó complementando."No puede ser que un compañero del jugador salga a hablar antes de que el club fije una postura. Lo primero que debió pasar es que fijaran una postura y que después saliera a hablar ojalá un dirigente, porque cuando pasó el caso Lucero, Colo Colo se manejó mejor”.

“Son dos temas totalmente diferentes, pero se sentó el presidente del club con el gerente deportivo, explicaron la situación, dijeron que había temas legales. Hoy salió Leonardo Gil sin que el club sacara el comunicado y Gil tuvo que tirar la pelota para cualquier parte, absolutamente expuesto”, añadió.

“Si se tenía que atrasar la conferencia, se atrasaba o el club se expresaba a través de un comunicado, o salía su presidente o su abogado y después salía el jugador. Al jugador lo pusieron ahí y la verdad que lo quemaron. Me parece que ahí hubo un error”, cerró.