Colo Colo consiguió su primer triunfo oficial de la temporada 2022, luego de derrotar por 2-1 a Universidad de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata, Argentina, en un partido válido por el grupo A del Torneo de Verano 2022.

Uno de los jugadores que hizo su debut con la camiseta del Cacique fue Juan Martín Lucero. El argentino que llegó desde Vélez Sarfield estuvo involucrado en las jugadas más importantes del primer tiempo, además fue a él que el arquero Hernán Galíndez le cometió el penal que finalmente marcó Gabriel Costa.

El estratega Gustavo Quinteros en conferencia de prensa valoró el debut del ariete trasandino y explicó la falencia a la hora de concretar en los últimos pases del terreno de juego.

“Estuvo parado un tiempito, entrenó con mucho esfuerzo para ponerse bien para este partido. Lo hizo bien", comenzó diciendo Quinteros.

"Nos faltó asistirlo mejor, el primer tiempo llegamos tres o cuatro veces del lado derecho y el centro fue muy al primer palo, no lo encontramos en el área. Pero hace buenos movimientos, pivotea bien y su físico ayuda al equipo en la presión. Estamos muy conformes”.

Para finalizar, se dio el tiempo de dar a conocer la situación de Iván Morales, quien no estuvo entre los citados del compromiso. “Hay jugadores que están tocados o que no están bien físicamente y no quisimos arriesgar. Todos los que no participaron fue por eso y son varios. No queremos arriesgar al jugador”, sentenció.