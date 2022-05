Gustavo Quinteros se cabrea con los rumores que lo ligan a la Selección Chilena: "Yo estoy en Colo Colo. No le mientan a la gente"

El plantel de Colo Colo aterrizó durante esta jornada a suelo nacional tras la dura caída que sufrió el conjunto Albo por 4-0 en su visita a River Plate por el Grupo F en la Copa Libertadores, en donde complicó su clasificación a la próxima ronda.

Ante aquello, el estratega del conjunto Popular Gustavo Quinteros habló con los medios de comunicación en las inmediaciones del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en donde primero fue consultado sobre su vinculación con La Roja.

"Muchachos no sé por qué me hablas de la selección, yo estoy en Colo Colo. No le mientan a la gente. Mi enfoque está en el domingo y el miércoles", indicó primeramente el estratega.

Luego de aquello, el director técnico habló sobre la caída ante los argentinos en la Copa Libertadores, en donde indicó a sus dirigidos que la diferencia abultada de ayer no es la que existe ante los Millonarios y, además, es consciente que el duelo ante Fortaleza es clave.

Quinteros confía en que el equipo pueda avanzar en la Libertadores | Foto: Getty Images

"Los jugadores saben que esa no es la diferencia entre un equipo y otro, y los jugadores lo saben. Cometimos errores y estábamos disminuidos en defensa",

"Trataremos de ganarle el miércoles a Fortaleza y clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. No estamos pensando en la Sudamericana", exclamó en el aeropuerto.

Finalmente, Quinteros volvió a darle cabida a los actos que han cometido algunos de los fanáticos de Colo Colo, los cuales dejaron al equipo con una sanción de disputar su encuentro ante los brasileños sin público, situación que para el DT es lamentable.

"Hay un grupo de cinco o 10 personas que nos están perjudicando. Esos chicos tienen que cambiar, porque ahora vamos a jugar sin público y a los hinchas de verdad los necesitamos. Necesitamos 30 o 40 mil personas en los partidos, si no están es como jugar con un futbolista menos", cerró.