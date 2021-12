Gustavo Quinteros en más de una oportunidad ha expresado su descontento en Colo Colo por las medidas y trazabilidades que se ha ejecutado a la institución. Instancia por la cual lo llevó a considerar dos partidos disputados por juveniles donde perdieron puntos importantes en la lucha por coronarse campeones del Campeonato Nacional.

Producto de esta situación es que el exfutbolista albo Jorge Valdivia mediante las pantallas de ESPN Chile, se cansó de escuchar a su exentrenador quejándose por el tema de los contagios en el Cacique y apuntó a que el problema viene en lo futbolístico.

“Ha sido muy poco autocrítico Gustavo Quinteros en ese sentido, porque él ha señalado en reiteradas entrevistas el tema covid, pero tampoco fue suficientemente certero para hacer lo que ahora quiere hacer. En su minuto se aplicó esto de la burbuja sanitaria, ¿por qué no siguió?, ¿le dio resultados?, ¿debió seguir?”.

Posteriormente a este punto, el centrocampista agregó que “Después del partido con Católica, que Colo Colo lo ganó muy bien, ahí todos dijimos, y yo fui el primero en decirlo, el campeonato ya está. Después viene lo de Audax que esa yo sí se la podría dar a Quinteros, porque fueron muchos jugadores”.

Mientras que, el futbolista seguía profundizando en su argumento. “Quinteros está llorando y tiene razón, porque perdió a la mayoría de los jugadores. Pero después no, después vino Wanderers que lo ganó bien y no le escuché hablar del poco tiempo que tuvo para entrenar”.

Respecto a esta misma línea, el exseleccionador nacional contextualizó “Después vino Melipilla que lo ganó ahí casi llorando, ahí sí volvió a hablar de los casos positivos de Covid y los contactos estrechos”.

Finalmente, el ‘Mago’ Jorge Valdivia, sentenció. Después vino Curicó donde no jugó bien y otra vez se excusó en el tema de los positivos, que no tuvo tiempo para entrenar, entonces fueron dos o tres partidos donde Colo Colo bajó, el partido con Unión es clarísimo que no lo jugó bien y de nuevo se vienen a justificar con el tema de los casos positivos. Es futbolístico, no es el Covid, no son días de falta de entrenamiento”.