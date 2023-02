La victoria de Colo Colo ante Ñublense por la cuenta mínima le dio aire al Cacique que venía de una fea derrota ante O’Higgins por 5-1 y ahora se posiciona de vuelta en lugares de avanzada para pelear en serio el Campeonato Nacional 2023.

“Fue más Colo Colo, tuvo el protagonismo del partido, siempre quiso, tuvo dominio territorial, control de balón y generó las mejores -que no fueron tantas- contra un rival que le habrá generado una, entonces en el balance me parece que no se puede discutir el triunfo de Colo Colo”, analizó Juan Cristóbal Guarello en Deportes en Agricultura.

El comunicador, eso sí, hace hincapié en las falencias de los albos: “Ahora, los detalles los podemos desmenuzar; el tema de que el colombiano no termina por convencer, tiene momentitos. Jordhy Thompson tuvo espacios para hacer cosas y no las aprovechó”, dijo.

Guarello apunta a Wiemberg y Rojas. | Foto: Agencia UNO

En esa misma línea, JC Guarello apunta sus dardos: “Colo Colo tiene una falla importante respecto al año pasado, que es que los laterales realmente no pasan; Wiemberg y Rojas llegan a tres cuartos de cancha y no pasan. Hubo un par de ocasiones donde Castillo engancha para que Wiemberg pase y no pasa”.

Guarello no entiende por qué no pasan los laterales: “Yo no sé por qué, a veces es instrucción de la banca, quizás Quinteros les dice ‘usted no tiene el ida y vuelta de Suazo’ y prefiere que sea más contenido o que Rojas privilegie la marca antes de la proyección, lo que le quita volumen ofensivo a Colo Colo. A veces queda todo a los pies de que desequilibre Bolados o que Castillo haga alguna cosa”.

Tras la partida de Suazo y Opazo, Wiemberg y Rojas, respectivamente, tienen la responsabilidad de dejar en el olvido a dos jugadores que marcaron época en el puesto y ahora buscarán afirmarse en el puesto cuando los albos enfrenten a Everton el próximo domingo.