Este martes se vivirá una jornada clave para ver el futuro de una de las grandes figuras de la Liga de Primera 2025, quien fue campeón con Coquimbo Unido y ha sido acercado a Colo Colo en este mercado de fichajes.

Se trata del defensa central Bruno Cabrera, quien a sus 28 años espera dar el gran salto de su carrera a un grande, donde aparecía la opción del cuadro popular.

Esto porque los albos están buscando reforzar la última línea ante las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas y posiblemente de Alan Saldivia, si es que es vendido.

Pero hay una gran traba para que Colo Colo pudiera hacerse de los servicios del zaguero argentino, pues existe una cláusula de salida de 1,1 millones de dólares.

Cabe recordar que esta cifra es similar a la que dispuso Blanco y Negro para invertir en este mercado de fichajes, por lo que los números no dan.

Ante aquello, esta tarde habrá una reunión clave en que el círculo del futbolista tomará una decisión final, en lo que es una especie de ultimátum para los albos.

Así lo dio a conocer el periodista Leo Burgueño en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN, adelantando que de no prosperar el traspaso a Colo Colo, hay otros interesados desde el fútbol argentino.

Bruno Cabrera tiene contrato vigente con Coquimbo Unido hasta diciembre del 2026 y en el elenco Pirata no estarían dispuestos a dejarlo partir por un monto menor al que está estipulado en la cláusula.

Bruno Cabrera está a la espera de definir su futuro. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

