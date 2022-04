Colo Colo y Universidad Católica animaron un compromiso áspero en San Carlos de Apoquindo, en donde los albos supieron empatarlo en los minutos finales con un golazo de Alexander Oroz que dejó al equipo de Gustavo Quinteros como punteros exclusivos a la espera de lo que haga Unión Española ante Cobresal el martes.

Fue precisamente el técnico de los albos quien protagonizó uno de los momentos más polémicos del partido cuando protestó un foul de Fernando Zampedri que hubiese sido su segunda amarilla y expulsión. Cavero no compró, Quinteros se enojo y terminó siendo expulsado por lanzarle duros insultos al juez.

En la conferencia de prensa post partido, Quinteros se ausentó y fue su ayudante, Leandro Stillitano quien enfrentó los micrófonos diciendo que “El resumen fue positivo, tuvimos algunas bajas que se suplieron bien. Hubo dos tiempos, nos costó entrar en el partido, sufrimos una injusticia en una decisión y eso nos costó entrar en partido. Corregimos en el entretiempo, en el segundo ya jugamos en campo rival”.

El ayudante del DT insiste en que Colo Colo mereció más: “No es justo el empate, merecimos ganar por cómo terminamos en campo el segundo tiempo. Son todos jugadores importantes, los que iniciaron cumplieron las funciones que les pedimos y no se han sentido las bajas, quedó reflejado en el segundo tiempo que fuimos superiores”.

Sobre la expulsión del boliviano-argentino, Stillitano asegura que Quinteros no se desubicó, pese a que las imágenes dicen otra cosa: “No pasa nada, charlamos todas estas cosas y Gustavo lo único que hizo fue protestar una expulsión de un rival, tenía amarilla y era jugada de amarilla y lo terminaron expulsando a él. No faltó el respeto, no se desubicó”.

“Un error no fue poner a Santos, estábamos seguros, por algo los ponemos, porque los vemos en el día a día. Christian y Juan (Lucero) son diferentes, Christian es más de posicionarse y recibir centros, pero no estuvimos finos para asistirlo. Juan entrenó normal y ya nos quedan tres días para decidir la formación para jugar con River”, comentó sobre la inclusión de Santos y lo que viene.

“Llegamos de la mejor manera al partido con River. Las sensaciones no son buenas, porque queríamos y merecíamos ganar. En el primer tiempo nos costó, en el segundo fuimos superiores. Ya mañana pensamos en la Copa, recuperar a los jugadores y a defender a Chile a nivel internacional para seguir haciendo una muy buena Copa”, complementó y cerró.