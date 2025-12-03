Brayan Cortés entró en días decisivos luego de finalizar su préstamo en Peñarol. El arquero chileno completó su cesión tras disputar la final del torneo uruguayo ante Nacional, donde el ‘Carbonero’ cayó cediendo el título ante su archirrival. Ahora, su continuidad en Montevideo parece descartada y su futuro inmediato vuelve a quedar en el aire.

Si bien el ‘Manya’ tuvo la opción de compra fijada en 1.4 millones de dólares, todo indica que el club no hará uso de ella. Cortés sumó minutos, recuperó ritmo competitivo y logró instalarse como titular, pero no terminó de convencer por completo a la dirigencia, especialmente tras algunas actuaciones irregulares que reabrieron el debate sobre su nivel sobre todo en la final frente al ‘Bolso’.

La pista más clara la entregó su esposa, Vanesa Montes, quien publicó un mensaje en redes sociales que sonó definitivamente a despedida: “Feliz vamos a nuestro hogar… aunque se anhelaba otro resultado, me quedo con todo lo positivo que fue”, expresó, agradeciendo al club y dejando en evidencia que la familia difícilmente siga en Uruguay.

Con ese gesto, se da por entendido que el ‘Indio’ no continuará en Peñarol. Sin embargo, su retorno a Colo Colo no es necesariamente una solución inmediata. El arquero perdió la titularidad durante el primer semestre en Macul y su relación con el proceso anterior terminó desgastada… y con la hinchada ni hablar.

El incierto panorama que vive Brayan Cortés

Además, el ‘Cacique’ evaluaría una reestructuración profunda del plantel, y en medio de ella aún no está claro si Fernando Ortiz —o el técnico que asuma— considera a Cortés como pieza fundamental para 2026. La competencia por el arco promete ser intensa, con el iquiqueño no necesariamente partiendo desde la primera opción.

A esto se suma que Colo Colo no ve con malos ojos escuchar ofertas si llegan propuestas por el arquero. Aunque tiene contrato vigente, la dirigencia podría buscar una salida que beneficie a todas las partes, especialmente si el jugador no está en los planes del cuerpo técnico.

El panorama, por ahora, muestra más incertidumbres que certezas. El ‘Indio’ deberá presentarse en el Monumental tras sus vacaciones, pero su futuro podría resolverse incluso antes, dependiendo del mercado y de las necesidades del club en la próxima temporada.

Así, el arquero chileno cierra un semestre intenso en Peñarol, donde disputó 21 partidos y recibió 18 goles. Pese a su recuperación deportiva, el camino que viene no parece sencillo: no seguirá en Uruguay y su continuidad en Macul está lejos de estar garantizada. El mercado tendrá la última palabra.

