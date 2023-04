Colo Colo se desplazó hasta la Región de Valparaíso con la idea de obtener tres puntos que le permitieran encaramarse en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023, más no ocurrió y terminaron cosechando un amargo empate frente a los caleranos.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros no tuvieron un buen compromiso y, si bien no sufrieron tanto de mitad de cancha hacia atrás, el equipo tuvo poca generación de juego y prácticamente no llegó al arco custodiado por Omar Carabalí.

“¿Qué pensará Gustavo Quinteros? El sistema este con la línea de tres afianzó defensivamente al equipo, porque en un momento no estaba sólido, puso la línea de tres y mejoró Falcón, Ramiro y De los Santos en su momento”, analizó Marcelo Pablo Barticciotto en F90 de ESPN Chile.

La Joya no desequilibró en La Calera. | Foto: Photosport

El análisis del ídolo del Cacique pasa por el poco peso ofensivo que tuvo Carlos Palacios en el día de ayer, quien prácticamente no apareció y el mediocampo tuvo que ponerse el overol para trabajar en facetas defensivas más que ofensivas.

Pese a lo anterior, Barticciotto destaca a la zaga alba, pero remarca el aspecto clave que deben mejorar si los albos quieren empezar a brillar: “Me parece que hay una mitad hecha y falta la otra mitad y esa es la importante, cuando pasa la mitad de cancha. Colo Colo llegó muy poco, de manera ofensiva no genera, por afuera y por dentro no aparece mucho””.

El Cacique ahora tendrá cuatro días para trabajar en el compromiso ante Boca Juniors por la Fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores, donde recibirán a un conjunto argentino que no pasa por un buen momento y se está acostumbrando a su nuevo técnico.