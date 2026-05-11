El excapitán del "Cacique" anotó un golazo e ilusiona a todo el pueblo aliancista.

Esteban Pavez dejó atrás uno de los capítulos más complejos de su carrera y hoy disfruta de un verdadero renacer en el fútbol peruano. El ex capitán de Colo Colo pasó de ser uno de los principales apuntados por la crisis alba de 2025 a transformarse en una de las grandes figuras de Alianza Lima, elenco que marcha como líder del campeonato local.

El “Huesi” salió del Cacique golpeado, en una temporada donde el club no logró levantar títulos ni clasificar a torneos internacionales, lo que generó fuertes cuestionamientos al plantel y especialmente a referentes como el mediocampista. Sin embargo, lejos de Chile (aunque ni tanto) encontró una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Y vaya que la está aprovechando en un club nada extraño en Chile, puesto que es sabido de la hermandad que comparten Albos e “Íntimos” tras la tragedia que remeció al elenco del Perú en 1987 donde fallecieron 43 personas, entre ellos 16 integrantes del equipo, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 8 miembros de la barra, 3 árbitros y 6 tripulantes.

En el último encuentro de Alianza Lima ante Sporting Cristal, Esteban Pavez se robó todas las miradas al marcar un verdadero golazo desde fuera del área, una conquista que además le permitió a su equipo rescatar un valioso empate y mantenerse firme en la parte alta de la tabla.

El tanto significó su primer gol en el fútbol peruano y rápidamente generó una ola de elogios por parte de la prensa e hinchas aliancistas, quienes ya comienzan a verlo como uno de los líderes futbolísticos del equipo.

Publicidad

Hinchas de Alianza Lima se rindieron ante Esteban Pavez tras su golazo

Luego del empate, los fanáticos de Alianza Lima reaccionaron con entusiasmo a la actuación del ex Colo Colo. En declaraciones recogidas por el medio peruano Toque Final, varios seguidores destacaron el impacto inmediato que ha tenido el volante chileno.

“Hay un dicho: cuando juega un chileno en Matute… Alianza sale campeón”, lanzó uno de los hinchas tras el encuentro. Otro fanático no ocultó su emoción y aseguró que “golazo hermano, golazo. Lo hemos gritado todos los aliancistas”.

Incluso, algunos ya lo catalogan como el mejor refuerzo del club en la temporada. “Claro que sí, es un golazo y el mejor fichaje es Pavez”, comentó otro aficionado, mientras que otro resumió el sentir de la jornada con una frase contundente: “El chileno nos salvó”.

Publicidad

Pero los elogios no quedaron ahí. “Le vino a dar orden al equipo, es el relojito. Eso es lo que le faltaba a Alianza hace mucho tiempo”, expresó otro hincha, destacando el liderazgo que ha mostrado el ex capitán albo en Perú.

DATOS CLAVE

Esteban Pavez anotó su primer gol en Perú durante el empate ante Sporting Cristal.

El ex capitán de Colo Colo lidera actualmente la tabla con Alianza Lima.

Publicidad