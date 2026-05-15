Este viernes Coquimbo Unido venció por 3-1 a Colo Colo en el campeonato Sub 20, donde ocurrió una jugada que sorprendió a todos los asistentes.

Este viernes comenzó a disputarse la fecha 11 del Campeonato Nacional del Fútbol Formativo, donde Colo Colo visitó a Coquimbo Unido en la categoría Sub 20, llevándose una verdadera sorpresa en la Cuarta Región.

Esto porque los Piratas se impusieron por 3-1 en el Complejo Las Rosas, escenario en el que ocurrió una jugada que dejó a todos boquiabiertos, especialmente a la delegación visitante.

A los cuatro minutos del primer tiempo el puntero Nicolás Julio hizo de las suyas por el carril izquierdo, sacando a bailar al lateral del Cacique, culminando su acción con un centro de ¡RABONA! al más estilo de Claudio ‘Bichi’ Borghi.

Pero la jugada no quedó ahí, pues en el área conectó con un cabezazo Francisco Romero para poner el 1-0 en el marcador, aprovechando la mala salida del arquero colocolino.

Mira el VIDEO a continuación:

De esta forma, Colo Colo cierra una semana para el olvido en la Cuarta Región, pues el miércoles el primer equipo se inclinó por 1-0 ante los aurinegros por la Copa de la Liga, perdiendo el liderato del Grupo A.

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Mientras que esta misma jornada la Sub 18 del cuadro popular también cayó, por 2-0, frente al Barbón.

En síntesis