Se fue basureado de Colo Colo y hoy es alabado en su nuevo equipo: “Es el mejor fichaje del año”

Ex jugador de Colo Colo no salió de la mejor manera del Estadio Monumental, pero ahora vive su propio cuento de hadas.

Colo Colo tuvo que mover varias piezas en esta temporada 2026, donde se fueron jugadores a principio de año y llegaron otros con la misión de dejar atrás el fatídico centenario del club que fue para el olvido.

Uno de los que dejó el Estadio Monumental fue Esteban Pavez, ex capitán de los albos quien ahora vive un buen momento en Alianza Lima de Perú, donde se ganó el cariño de la exigente hinchada aliancista.

En el último partido ante Sporting Cristal, Esteban Pavez metió un zapatazo infernal desde fuera del área para firmar el empate al minuto 93, gol que le valió los aplausos y los comentarios de los hinchas peruanos al finalizar el encuentro.

“Cuando juega un chileno en Matute, Alianza sale campeón”, “Golazo, claro que sí. Ha sido el mejor fichaje del año”, “Le vino a dar orden al equipo, es un relojito. Es lo que le faltaba hace mucho tiempo al equipo”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas peruanos.

Cabe recordar que la salida de Esteban Pavez no solo se produjo por la poca consideración que le tenía Fernando Ortiz, sino que también gran parte de la hinchada alba lo apuntó como uno de los responsables del mal 2025 que tuvieron.

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Lo cierto es que el ‘Huesi’ vive su propio renacer en Perú y es querido por los hinchas de Alianza Lima, quienes poco a poco empiezan a pedir que extienda por mucho más su estadía en el país vecino.

En síntesis

Esteban Pavez anotó un gol al minuto 93 para empatar frente a Sporting Cristal.

El ex capitán de Colo Colo juega actualmente en Alianza Lima de Perú.

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