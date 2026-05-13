Tras Coquimbo Unido vs. Colo Colo: así queda la tabla del Grupo A de la Copa de la Liga

Colo Colo tropezó ante Coquimbo Unido (0-1) y ya no depende de sí mismo en la definición del Grupo A de la Copa de la Liga.

Colo Colo sufrió un duro traspié en su visita al Estadio Francisco Sanchez Rumoroso tras caer por la cuenta mínima (0-1) frente a Coquimbo Unido en el duelo pendiente de la fecha 4 del Grupo A de la Copa de la Liga. Ahora, todo se definirá en la última jornada, donde los albos ya no dependen de sí mismos.

Debido a las molestias físicas de varios titulares, el técnico Fernando Ortiz apostó por un equipo alternativo y cargado de sangre joven, sin embargo la apuesta no resultó ante un rival que alineó a lo mejor de su contingente.

Luis Riveros marcó el gol del triunfo de Coquimbo Unido ante Colo Colo (Photosport).

En un primer tiempo donde los ‘Piratas’ mostraron un mejor control del balón y se crearon las mejores ocasiones, el marcador se desequilibró a los 35 minutos: un córner desde la derecha fue capturado por Luis Riveros, quien tras ganar la marca conectó de cabeza y puso el 1-0 para los aurinegros.

En el segundo tiempo, Ortiz metió cambios y apostó por la jerarquía: con el ingreso de Javier Correa, Arturo Vidal y Lautaro Pastrán, los albos se fueron en busca del empate pero carecieron de finiquito.

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¡La tabla de la Copa de la Liga!

Con este resultado, Colo Colo ya no depende de sí mismo en la Copa de la Liga. Coquimbo Unido quedó como líder del Grupo A con 11 puntos, mientras que el Cacique retrocedió al segundo puesto con 10 unidades. Más atrás, aparecen Huachipato (8) y Deportes Concepción (1), ya eliminados.

En la última fecha de la Copa de la Liga, Colo Colo visitará a Huachipato en el CAP de Talcahuano, mientras que Coquimbo Unido viajará hasta Collao para enfrentar a Deportes Concepción. A los ‘Piratas’ les bastará un triunfo para clasificar a semifinales. Ambos partidos se disputarán el próximo 5 de junio a las 20:00 horas.

# GRUPO A PJ G E P G (GF:GC) DG PTS 1. Coquimbo 5 3 2 0 7:4 3 11 2. Colo Colo 5 3 1 1 8:4 4 10 3. Huachipato 5 1 2 2 5:6 -1 5 4. Dep. Concepción 5 0 1 4 5:11 -6 1