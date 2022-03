Colo Colo al parecer recuperó su memoria futbolística en el torneo nacional y en esta jornada consiguió un importante triunfo tras imponerse por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto.

Una de las principales figuras del cotejo, fue el delantero argentino Pablo Solari, quien al finalizar el encuentro dialogó con TNT Sports y comentó lo que le dejo esta nueva victoria del Cacique en un complicado reducto como lo era la altura de Calama.

“Es un triunfo súper importante para estar arriba y seguir sumando. Por ahí tuvimos un traspié en algunos partidos, pero nos mantenemos en los primeros puestos”, inició indicando el jugador del Cacique.

El Pibe dejo en claro que la victoria conseguida ante la Universidad de Chile fue clave en confianza tanto para él como para el equipo y que, tras estos triunfos, el Cacique quiere afrontar todas las competiciones que disputarán sin dejar nada al azar.

“Me sirvió muchísimo el Superclásico. No estaba teniendo buenos partidos, subí el autoestima y cuando un jugador tiene confianza es diferente. No queremos descuidar ninguna de las competencias, ni la Copa Chile, queremos ganar todo y estar arriba en todo”, aseveró el delantero argentino.

Finalmente, Solari se refirió a lo que fue su problema físico, el cual lo tuvo en duda para este encuentro, pero que afortunadamente para sus pretensiones y las del equipo, pudo estar a disposición

“Tuve ese pancorazo y me tuvo parado, no me paré por la pubalgia, fue por el golpe que fue fuerte. Por eso no me querían arriesgar. Sólo un día y medio no entrené para recuperar y llegué muy bien”, cerró.