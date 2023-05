Polémica dejó el partido de Colo Colo ante Audax Italiano en el estadio Monumental. El Cacique ganó por 2-1, pero sufrió en el final con un posible cobro de penal de Agustín Bouzat. José Cabero desestimó la infracción luego de recibir comunicación de los jueces del VAR, que determinaron que pegó en una zona permitida y no existía una imagen clara que aclarara una infracción.

Diego Rivarola alzó la voz en esta situación y comparó la jugada del Chiqui con lo sucedido con Yonathan Andía en los descuentos del Superclásico que los albos igualaron 0-0 ante Universidad de Chile en el estadio Monumental

Gokú entregó su opinión y acusó doble discurso de parte de los fanáticos del Cacique. "A mí me parece extraño, acá van a decir 'porque él es de la U'. En el clásico, el supuesto penal de Andía que pegó acá, todo el hincha pedía penal, ahora pega en este lado y como es al revés no es penal. Esas son las cosas que a veces molestan", dijo en ESPN F90.

Rivarola aseguró que se da algo similar en las dos jugadas que mencionó: "En esa jugada de Andía el clásico pasa lo mismo, no había una imagen clara y se toma esa decisión".

Dante Poli reflexionó sobre la situación y pidió dejar trabajar a los profesionales en el videoarbitraje: "Estoy convencido 100%, lo digo porque tengo gente muy cercana hincha Audax Italiano. Si esto hubiese sido al revés hubiesen reclamado todo lo contrario, que no fue penal. Te tiñe el color de la camiseta".

Todo Audax Italiano reclamó mano penal de Agustín Bouzat (Foto: Photosport)

"Lograr la objetividad para un hincha en el último minuto es imposible (...) En algún momento más allá de las equivocaciones que van a existir y que podemos discrepar con los árbitros, en algún instante dejemos que funcionen, porque sino es imposible. No vamos a llegar nunca a valorar esta herramiente del VAR", agregó.

Poli dejó pidió mesura: "Si seguimos permanente que fue un poco más arriba, más abajo. Las palabras 'extraño', 'raro', es sentar un precedente de un rumor, de un ruido que no nos hace bien. El árbitro no te quiere perjudicar, se puede equivocar o no. Le va pasar más a la U, Colo Colo, Católica, a cualquiera. Es momento de al menos nosotros, bajar un poquito de bajar la intesidad, por lo menos los que estamos sentados acá de decir 'dejemos que actué el VAR y el árbitro de acuerdo a lo que ellos perciben y de manera técnica, por algo estudiando".