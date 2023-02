Gustavo Quinteros ha tenido una semana más que complicada en Colo Colo, en la que no solamente ha tenido que lidiar con el problema que se le produjo el pasado fin de semana tras caer por 5-1 ante O’Higgins en el Campeonato Nacional, sino que también por su citación al Tribunal de Disciplina de nuestro fútbol tras lo que fueron sus dichos en contra del juez Fernando Véjar posterior a la final de la Supercopa ante Magallanes.

"Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitado como éste (Véjar). Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni lo cruce, pero debe tener algo en contra de Colo Colo", fue lo que expulsó el DT del Cacique.

Estas declaraciones le significaron una denuncia por parte del Jefe del Comité Arbitral de la ANFP, Roberto Tobar a el Tribunal de Disciplina por sus dichos, el cual en las últimas horas sesionó sobre el caso del estratega del ‘Cacique’ y tomó su decisión sobre el castigo estipulado al Gustavo Quinteros.

Según informó el periodista de ESPN, Benjamín Bonhomme en su cuenta de Twitter, el Tribunal de nuestro fútbol decidió sancionar al director técnico de Colo Colo con dos fechas de suspensión tras ningunear al juez Fernando Véjar.

Gustavo Quinteros fue suspendido por dos jornadas | Foto: Guillermo Salazar

“El Tribunal de Disciplina decidió castigar a Gustavo Quinteros con 2 fechas de suspensión por sus críticas al arbitraje post Supercopa ante Magallanes”, fue lo que señaló el comunicador en sus redes.

De esta forma, Colo Colo sufre un nuevo dolor de cabeza dentro de esta semana, en el que los ‘Albos’ preparan su partido ante Ñublense de Chillán, en el cual esperan poder mejorar su imagen de lo que fue el último encuentro ante O’Higgins de Rancagua.