Juan Martín Lucero sigue presente en las oficinas de Blanco y Negro, pese a que el jugador ya no forma parte de la institución alba -en la práctica- por decisión propia cuando decidió abandonar el equipo en búsqueda de más dinero en Brasil.

Si bien en un momento se daba a Lucero como un fichaje seguro en Fortaleza, lo cierto es que la situación se ha enfriado bastante pese a los reportes de la prensa brasileña de que el jugador ya se encuentra en el país de la samba a la espera de estampar su firma.

Desde Radio Agricultura, aseguran que todo lo que se habló en un momento de que el cuadro brasileño había hablado con Blanco y Negro no fue tal y que, hasta este día, aún no reciben comunicación alguna por parte del cuadro cearense.

Lucero avisó que no sigue en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“En algún momento se dijo que Fortaleza había presentado oferta, que había puesto unos montos sobre la mesa para tratar de convencer a Colo Colo, pero no hay nada de nada. Eso está descartado, Fortaleza no ha hablado con nadie de Colo Colo y no se está estudiando nada”, dijo Cristián Alvarado en el espacio previamente señalado.

‘Tomate’ incluso pone un caso hipotético: “Si vienen y ponen 3 millones -por decir un número- se llama a reunión extraordinaria para ver si les sirve o no, pero no hay nada sobre la mesa. Fortaleza no se ha comunicado con Blanco y Negro y el jugador tampoco”.

La teleserie de Juan Martín Lucero en Colo Colo está lejos de acabar y ahora un nuevo capítulo se desarrolla mientras el Gato espera resolver con prontitud su futuro profesional para no ver perjudicada -aún más- su carrera.