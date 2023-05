Uno de los grandes problemas que ha tenido Colo Colo en este inicio de temporada ha sido en poder tener al reemplazante de Juan Martín Lucero en el centro del ataque, en donde el ‘Gato’ dejó una importante cuota goleadora, la cual buscaron suplir en el ‘Cacique’, pero hasta el momento esto no ha tenido éxito.

Sobre lo que ha sido este problema de gol en el ‘Popular’, el ex futbolista Waldemar Méndez comentó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro lo que es el mal momento de los atacantes en Colo Colo, en la que pone todas sus fichas en el joven Damián Pizarro, quien se ha ido consolidando como el delantero titular, dejando en la banca a Leandro Benegas y Darío Lezcano.

“Cuando tú ves jugar a Damián Pizarro, reconoces que a esa edad tiene virtudes que ni siquiera tiene Benegas ni Lezcano. Después tiene que mejorar en la definición y eso, pero también hay un contexto en el cual se está desenvolviendo”, comenzó declarando Méndez.

Sobre lo que ha sido las críticas que ha comenzado a recibir el joven ariete por su poca efectividad delante de la portería, el ex portero le prestó el ropero completo y señaló que sus compañeros no ayudan en demasía para que él se cree oportunidades concretas, dando como ejemplo lo que fue el duelo ante Boca Juniors.

Pizarro se ha consolidado como titular en Colo Colo | Foto: Photosport

“El otro día me llamó la atención en el partido con Boca Juniors ¿Cuántas pelotas le dieron con ventaja? Y no solamente no le daban pelotas con ventajas, sino que también le daban la pelota en la pierna no hábil. Si tú entrenas todos los días con tus compañeros, como no vas a saber pasársela al pie hábil para que pueda controlar”, detalló.

El hoy panelista puso los paños fríos ante las críticas y destaca las grandes cualidades que tiene Pizarro, en la que alaba su gran potencia física y espera que pueda ir solidificando su definición, algo que a su edad aún es muy trabajable. Además, espera que no se le exija de forma alevosa, ya que recién está mostrando sus primeras armas en el fútbol.

“El otro día se llevó a los centrales de Boca, que son fuertes y hay que llevárselos, un pibe como Pizarro se lo llevo a la arrastra. Esas cosas pocos los tienen a su edad. Después lo tenemos que pulir, es un pibe que no tuvo competencia casi un año y medio, le estamos exigiendo como un jugador que fue Seleccionado como Lezcano, que así y todo no ha podido hacer goles”, declaró.

Finalmente, Méndez siguió en la línea de lo anterior y pide que dejen a Damián Pizarro el poder desenvolverse de buena forma y que le tengan paciencia para poder consolidarse en el profesionalismo, ya que las condiciones las posee.

“Se le está exigiendo a un pibe que está mostrando cosas más que interesantes, aunque le falta aún en la definición, pero es momento de tener esa paciencia para llevarlo”, cerró.