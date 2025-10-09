El centenario de Colo Colo no solo ha estado marcado por los malos resultados dentro de la cancha, sino que también por la maqueta del nuevo Estadio Monumental que ilusiona a los hinchas del Cacique con poder contar con un recinto de primer nivel.

Si bien no ha habido muchas novedades en el último tiempo, esta vez fue Aníbal Mosa quien sacó la voz sobre el proyecto que busca darle una nueva casa a Colo Colo: “Queremos que avance, nosotros estamos trabajando lento pero seguro en el sentido de poder ir ya armando las piezas”, dijo en conversación con ESPN Chile.

Así luce el Monumental hoy. | Foto: Photosport

En esa línea, da a conocer los avances: “Hemos hecho dos cosas importantes; le encargamos el plan de negocio a Legends que lo tenemos y un pre proyecto. Ahora nosotros tenemos que dar con la compañía que nos va ir a buscar los recursos”.

Mosa, incluso, revela que ya han existido reuniones con compañías de talla mundial por el tema del ‘naming right’: “Hemos tenido 4-5 alternativas muy importantes -todas a nivel mundial- así que esperamos avanzar en ese tema que es el sueño de todos los colocolinos”, remató.

Así las cosas, en Blanco y Negro buscan avanzar en la remodelación del Estadio Monumental para los años venideros, un deseo de los hinchas del Cacique y también una absoluta necesidad con el deteriorado estado que presenta el recinto de Pedreros.

Colo Colo cae en amistoso

De manera insólita y con errores infantiles dignos de un equipo de liga amateur, Colo Colo cayó en el sur del país ante Deportes Puerto Montt por 1-2 en un compromiso amistoso disputado con gran presencia de forofos albos.