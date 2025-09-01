Fernando Ortiz fue presentado esta tarde como nuevo DT de Colo Colo y la conferencia de prensa no dejó a nadie indiferente. El “Tano” mostró bastante personalidad pese a confesar ser vergonzoso. Echó la talla, agradeció y saludó personalmente a ca da uno de los periodistas. Algo que no gustó del todo (salvo a buena parte de los albos) fueron parte de sus declaraciones.

La cuña que causó algo de ruido fue: “En lo personal, iré día a día conociendo a los jugadores, decirles la forma en la que trabajo. Se nos viene una copa súper importante dentro de unas semanas, donde hay que ganar, soy de la idea de que los clásicos se ganan, no importa cómo se juega, se ganan”.

BOLAVIP consultó a un exalbo como lo es Gustavo de Luca. El “Pelado” no quedó contento con la “venta de humo” del nuevo estratega del “Cacique”, e incluso, aseguró que ni siquiera le gustó la elección del DT.

Primero, aseguró que parte de sus declaraciones fueron “innecesarias” ya que: “En los equipos grandes hay que ganar. Hay que ganar todo lo que se juega. Esa es la consigna”.

Fue allí cuando remarcó que: “La verdad que primero, por empezar, no me gustó mucho la elección del técnico. Porque es un técnico nuevo, que dirigió en México, nada más en México el fútbol es muy diferente. No lo veo bien, no conoce el fútbol chileno”.

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo con la alegría a flor de piel (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“No es lo mismo que otros técnicos que ya conocen el paño, que conocen lo que es Colo Colo por dentro y por fuera. No me parece una buena elección. Pero bueno, hoy mandan los patrocinadores, los representantes, lamentablemente”, aseguró.

Fernando Ortiz se prepara para debutar con Colo Colo

El debut de Fernando Ortiz con el buzo de Colo Colo será nada menos que ante su archirrival el día 14 de septiembre, cuando los albos se midan ante Universidad de Chile por la Supercopa.