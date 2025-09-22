Brayan Cortés dejó Colo Colo en el mercado invernal y partió rumbo a Peñarol. Allí, el meta chileno logró agarrar de inmediato la camiseta de titular, y pese a la eliminación en Copa Libertadores a manos de Racing en octavos de final, ha sabido ganarse la confianza del hincha “Carbonero”.

Sus buenas actuaciones (y un par de deslices de por medio) lo tienen bien valorado en el “Manya”. De hecho, uno de los dirigentes del cuadro charrúa, Jorge Nirenberg, manifestó ya la chance de que el “Indio” continúe en el club una vez finalice el préstamo a fines de este 2025.

“Brayan Cortés cayó muy bien en el plantel de Peñarol. La verdad que parece uno más, como si estuviera hace años en el club. Eso se lo ganó por su forma de ser, muy amable con la gente”, partió diciendo el dirigente en diálogo con Cristián Alvarado de Radio ADN.

En esa línea, sostuvo que: “Después tuvo unos partidos muy interesantes, con más de una, dos o tres atajadas de esas que dices que son gol y sin embargo él tapó pelotas muy importantes. La gente está muy contenta con él y el equipo se siente seguro teniendo a Brayan en el arco”.

Brayan Cortés es cada vez más jugador de Peñarol

La continuidad de Cortés depende netamente de su nivel, aunque manteniéndose como está, de seguro su estadía en Colo Colo llegará a su fin.

“Seguramente si Brayan mantiene su nivel, que esperemos que sí, el hecho de poder tener la opción de compra se acerca más a una posibilidad. También la parte económica jugará lo suyo en su momento. Lógicamente que el arco es algo diferente, porque en Peñarol tenés que tener por lo menos dos arqueros de jerarquía”, aseguró.

Brayan Cortés se llena de elogios en Peñarol. y su continuidad en el “Manya” estaría cerca de concretarse (Foto: @oficialcap)

La decisión se tomará a fines de temporada, aseguran: “Eso se evaluará después de que termine el campeonato. Muchas veces, si bien están las cláusulas y el preacuerdo, puede cambiar de alguna manera, se puede negociar de otra manera. Para eso tenemos que esperar prácticamente a que termine el campeonato en diciembre”.

Cabe destacar que, para que Peñarol se quede con los servicios de Cortés, deberán desembolsar 1.4 millones de dólares, monto que ya estaba estipulado en la opción de compra del préstamo.