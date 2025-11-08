Colo Colo consiguió su segundo triunfo consecutivo, primer par de victorias en la era de Fernando Ortiz al mando de los Albos. Tras vencer a Ñublense por la mínima en la fecha pasada, ahora hicieron lo propio ante Unión Española por 2 a 1.

Javier Correa fue el autor de la apertura de la cuenta para el ‘Cacique’ en Santa Laura, y pese a que los hispanos lograron emparejar las acciones, Tomás Alarcón puso el 2 a 1 definitivo cuando el equipo de Fernando Ortiz jugaba con diez hombres tras la expulsión de Jonathan Villagra.

Javier Correa volvió a marcar para Colo Colo en la victoria por 2 a 1 ante Unión Española (Foto: Photosport)

Para fortuna del popular, su 9 volvió al gol y, justo en la previa al encuentro el exartillero albo Carlos Muñoz había elogiado las condiciones del cordobés.

“Es difícil, el delantero vive del gol, hacia afuera y de manera externa siempre van a estar pidiendo goles, pero detrás también hay un trabajo importante. El 9 aparte de hacer goles siento que juega para el equipo también con la creación de espacios, por las oportunidades de gol”, dijo Muñoz a los medios presentes en Santa Laura.

Fue allí cuando elogió las cualidades del 9 del ‘Cacique’: “Admiro lo que hace Javier Correa dentro de la cancha, que le asenta muy bien a Colo Colo y creo que puede entregar mucho más aún. El tema es no darle importancia tanto a las críticas, centrarse en lo que uno sabe hacer y lo que corresponde”.

“Más que darles tribuna a aquellos comentarios a veces de gente que a lo mejor en el puesto de hincha critica de una manera no adecuada. Ellos saben lo que valen, saben lo que son dentro de la cancha y lo que pueden demostrar, y es lo que todos queremos ver la mejor versión de Javier Correa, del cuerpo técnico y de futbolistas“, complementó.

Finalmente, le recomendó que estos momentos: “Hay que tomárselos con calma, son gente grande que ha pasado por esto, en muchos clubes quizás, me ha tocado también en algunos momentos, pero lo importante es confiar en las capacidades que tiene uno, si uno está tranquilo con lo que entrega dentro y fuera de la cancha las cosas fluyen y salen solas”.

