Coquimbo Unido se proclamó campeón de la Liga de Primera 2025 el fin de semana pasado tras el triunfo sobre Unión La Calera, resultado que terminó por coronar una temporada de ensueño en el puerto pirata.
Uno de los artificies de la gesta coquimbana fue Cristián Zavala, quien llegó a mitad de año a la ciudad puerto tras no tener ningún tipo de consideración por parte de Jorge Almirón en su momento en Colo Colo.
Sobre el jugador perteneciente a los registros albos habló Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido: “Cristián Zavala está en Coquimbo porque Zavala quiso. Obviamente, nosotros algo tuvimos que hacer, pero la verdad que él hizo lo que yo creo que nadie hubiera hecho por quedarse en Coquimbo”, dijo en ADN Radio.
“Una cuestión realmente notable, porque se nota que es coquimbano, que nació y es criado aquí. Acá hizo las divisiones menores y tiene un corazón gigante. Tampoco es fácil, pero vamos a ver si podemos hacer algo para que se quede con nosotros”, complementó.
Lo cierto es que a final de temporada Cristián Zavala debe retornar al Estadio Monumental para encarar la temporada 2026, pero el jugador ya dejó en claro que jugar la Copa Libertadores de América en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso le quita el sueño.
En síntesis
