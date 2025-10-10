En Colo Colo se dedican por completo a la preparación de su próximo partido por la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20, donde el próximo fin de semana visitarán al líder Coquimbo Unido.

Para aquel partido los albos tienen una gran noticia, ya que contarán con el retorno de una de sus grandes figuras después de varias semanas.

Se trata del delantero Javier Correa, quien viene saliendo de una lesión muscular, específicamente un desgarro en el aductor izquierdo que sufrió el 14 de septiembre en la Supercopa contra Universidad de Chile.

De ahí en adelante también quedó fuera de la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique del 26 de septiembre por la fecha 23 del torneo.

Pero según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, Correa ya está entrenando a la par de sus compañeros y será tenido en cuenta por el entrenador Fernando Ortiz para la visita a los Piratas.

Más tarde fue el propio técnico albo quien comnfirmó aquello en conferencia de prensa: “Javi ya desde el día de hoy compite por un puesto para el día de Coquimbo”.

Cabe recordar que el cordobés es el goleador de Colo Colo esta temporada con 15 goles y tres asistencias en 29 partidos disputados.

Javier Correa se recuperó de su lesión y está listo para volver en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El Cacique visitara al Barbón el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.