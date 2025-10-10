En Coquimbo Unido se alistan para recibir a Colo Colo en el reinicio de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Los aurinegros recibirán a los albos el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 del torneo, donde el Barbón buscarán dar otro paso hacia el anhelado título.

Cabe recordar que los Piratas son los punteros del campeonato con 56 puntos, alejados por 14 unidades de sus escoltas.

Mientras que el Cacique llega necesitado de los puntos en su afán de acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales, ya que por el momento está en la octava posición con 34 contables.

El golpe que le da Coquimbo Unido a Colo Colo

Pero a más de una semana de la visita de Colo Colo a Coquimbo Unido, el club local les dio una pésima noticia a los hinchas albos que deseaban asistir a este partido en la Cuarta Región.

Esto porque el compromiso sólo se jugará con hinchas del elenco dueño de casa, prohibiéndole la venta de entradas al público visitante y también cualquier vestimenta alusiva al Eterno Campeón, esto como medida de seguridad y disposición de las autoridades.

Como información para los hinchas coquimbanos, las entradas están a la venta a partir de este jueves 9 de octubre y estarán disponibles hasta dos horas antes del día del partido.

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo sólo se jugaaá con público local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. (Foto: Hernán Contreras/Photosport)

Cabe recordar que a lo largo de la temporada Colo Colo sólo ha podido llevar público visitante frente a Huachipato, Unión San Felipe, Everton de Viña del Mar y Atlético Bucaramanga en Copa Libertadores.