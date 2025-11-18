Este martes en Colo Colo recibieron la respuesta de las autoridades por el aforo solicitado para el partido del próximo domingo contra Unión La Calera, donde en el Cacique querían contar con un Estadio Monumental lleno.

El aforo que solicitaron fue de 42 mil espectadores, pero tanto la delegación presidencial como Carabineros decidieron hacer un recorte a este número, siendo autorizado 36 mil asistentes, según información del periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperartiva.

De todos modos, es un número considerable, pues hasta hace poco el estadio seguía manteniendo el peso de la catástrofe del 10 de abril, cuando fallecieron dos jóvenes hinchas en los exteriores y la posterior invasión a la cancha, por lo que el aforo promediaba 32 mil espectadores.

Eso sí, para este choque ante los Cementeros continuará cerrada la galería Magallanes en el sector sur del reducto deportivo.

El inicio del canje de entradas para los abonados y socios del Club Social y Deportivo Colo Colo inició esta jornada desde las 15:00 horas, mientras que la venta general estará disponible mañana (miércoles) desde las 19:00 horas.

Colo Colo tendrá un importante aforo para enfrentar a Unión La Calera. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Cabe recordar que este es un partido clave para los dirigidos por Fernando Ortiz, debido a que es el antepenúltimo por la Liga de Primera 2025, donde están a cuatro puntos de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El cotejo está programado para el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 del torneo.

En síntesis