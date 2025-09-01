Colo Colo y Universidad de Chile disputaron un partido válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025 que no solo dejó emociones dentro del campo, sino también polémicas que se extendieron más allá del resultado final

Con un gol de Vicente Pizarro, los albos se impusieron 1-0, pero los gestos y actitudes de algunos jugadores generaron fuertes comentarios en redes sociales.

Entre los hechos más comentados se encuentra el codazo de Javier Correa a Matías Zaldivia, que por poco le cuesta la expulsión, y las fuertes palabras del delantero argentino contra el presidente Michael Clark.

Romai Ugarte le manda un mensaje a la U ante las actitudes de Javier Correa

En este contexto, Romai Ugarte, reconocido comentarista, conversó con Bolavip Chile no dudó en criticar duramente al ariete del cuadro Popular, cuestionando su actitud y su lenguaje post partido.

“Correa se salvó de que lo expulsaran con el codazo a Zaldivia, ahí ya venía exaltado. En la conferencia de prensa pasa desapercibido todas las barbaridades que dijo cuando él mismo al finalizar el campeonato pasado dijo: ‘la tienen adentro los CTM'”, partió diciendo.

Javier Correa celebrando con euforia el triunfo albo ante la U | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Agregando que “él cree que está jugando en esas ligas de barrio de Argentina de malandros, que juegue y haga goles no más. Por su léxico o lo que habla tiene que ir al colegio a aprender. ¿Quién le enseñó a escribir y a hablar a Correa?”.

Por último, el exreportero del extinto Canal del Fútbol (CDF) manifestó que “la U debería elevar un reclamo. Todos creen que vienen y pueden decir lo que quieren, Correa no dice esas mismas estupideces en Argentina. Basta ya, acá los argentinos vienen y creen que pueden hacer lo que se les dé la gana”.