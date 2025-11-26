El viernes se viene una verdadera final entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, duelo que se disputará en El Salvador y que enfrenta a los dos equipos que se están peleando el último cupo para clasificar a Copa Sudamericana.

El Cacique llega con una leve ventaja por diferencia de goles, ya que luego de golear por 4-1 a Unión La Calera se hizo del séptimo puesto con 44 puntos (+14) y sacando de ahí a los mineros que quedaron octavos con los mismos puntos (+2).

Este partido había sido programado para las 20:30 horas, pero por decisión de las autoridades locales se adelantó para las 18:30 horas, debido a que en la noche el contingente de Carabineros de la Región de Atacama estarán desplegados en los eventos de la Teletón.

Luego de actualizarse el horario, se confirmó el aforo para este evento deportivo, donde fue autorizado 3 mil espectadores en el Estadio El Cobre.

La inexplicable decisión de Cobresal

Pero lo más llamativo, es que las entradas serán divididas en partes iguales, por lo que 1.500 hinchas albos podrán asistir al reducto que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

La única explicación para aquello es la recaudación que espera tener el equipo local, considerando el gran número de fanáticos que arrastra Colo Colo a lo largo del país.

Los tickets ya salieron a la venta y para la galería de visita tienen un valor de $25.000. El mismo precio se replica para la tribuna local, a excepción de los niños que está fijado en 10 mil pesos. Mientras que en el sector preferencial ascienden a $40.000.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

Cabe recordar que el partido entre Cobresal y Colo Colo se disputará este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, válido por la penúltima fecha de la Liga de Primera.

