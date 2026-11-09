Aníbal Mosa sorprende y confirma que Colo Colo negocia esta renovación: “Está cerca”

El presidente de Blanco y Negro reveló que las charlas con Fernando Ortiz están avanzadas luego de conseguir la estrella 35.

Colo Colo celebra el título de la Liga de Primera y, a su vez, se enfoca en los siguientes desafíos que tendrá. Esto lo confirmó el propio Aníbal Mosa: ratificó que hay una renovación en marcha.

Según detalló el presidente de Blanco y Negro en conversación con TNT Sports, las negociaciones con Fernando Ortiz están dando sus primeros pasos. Y todo indica que las charlas llegarán a buen puerto.

El timonel de la concesionaria aseguró que las partes están acelerando las gestiones para concretar el pacto. Si no hay un giro repentino, el DT argentino seguirá al mando en el Estadio Monumental.

“Las conversaciones partieron hoy. Yo soy un hombre de palabra, cuando digo una cosa es lo que voy a hacer. Tuvimos conversaciones durante el viaje (a Chillán) con él”, expresó.

“Seguiremos profundizándolas. Así que se está dando todo tal como hablamos. Está cerca de renovar, pero lo importante son los deseos y ganas, que el proyecto seduzca y una chispeza que nos una para lograr cosas“, agregó.

Colo Colo negocia con Fernando Ortiz. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo va por Fernando Ortiz

Sobre dicha línea, el propio estratega reiteró lo expuesto por el mandamás de Colo Colo. En entrevista con la misma fuente mencionada, adelantó que quiere permanecer en Macul.

“Vamos por buen camino. Nosotros dos queremos lo mejor para esta institución y eso es lo más importante, seguiremos hablando pero vamos en buena ruta”, reflexionó.

“Hoy me mueve lo deportivo. Vine a Colo Colo por hambre de gloria y quiero quedar en la historia de este club, hacer un equipo competitivo y poder pelear por todo“, cerró.