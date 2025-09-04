Arturo Vidal, hoy en Colo Colo, ha comenzado una serie de negocios para seguir agigantando su historia tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, en uno de estos, el “King” sufrió un duro revés.

Esto luego de que la prodctora audiovisual Pixihouse Chile, presentara una por los delitos de estafa y apropiación indebida, tras el intento fallido de la realización de un documental que abordaría la vida y éxitos futbolísticos del mediocampista albo.

Según detalla La Tercera, esta acción judicial habría sido declarada inadmisible en un principio. Sin embargo, el tema continuará en otro tribunal donde se buscará comprobar si el histórico bicampeón de América con la Selección Chilena es o no culpable.

Los datos del lío entre Arturo Vidal y la productora

Todo comenzó a inicios de 2024, cuando el dueño de la productora, Antonio Inostroza, estuvo en contacto con Arturo Vidal y este le confesó su idea de llevar a cabo dicho trabajo audiovisual.

Más tarde, Inostroza se reunió con el entorno del “King” para avanzar en el trabajo y así comenzar a solicitar ciertas cosas, logrando llegar a ciertos acuerdos para este proyecto.

Al tener el visto bueno de todas las partes, Pixihouse Chile comenzó a llevar a cabo algunos abonos, uno de ellos el 15 de diciembre de 2024 por 40 mil dólares, a través de un vale vista a nombre de la empresa Haras Il Campeone en la que el “King” ejerce su pasión por la hípica. Más tarde, se realizó un segundo abono por la misma cifra.

Ya en enero de este año, se concretó otro pago por el monto de 16 mil dólares hacia Vibra Marketing SpA por concepto de “comisión” a través de otro vale vista. Aquí fue cuando comenzaron los enredos.

El desacuerdo entre las partes

Los primeros problemas se generaron luego de que, según alega la productora, el equipo de Arturo Vidal modificó los borradores del contrato definitivo, retrasando además la firma y dictando nuevas condiciones. Presuntamente, habrían presionado a Pixihouse con supuestas ofertas para llevar a cabo el trabajo.

El 22 de abril de este año, la mencionada productora se enteró del lanzamiento del podcast “El Reinado de Vidal”. Estos consideraron que el contenido era similar al que habían acordado desarrollar y generó el quiebre definitivo entre las partes.

Así fue como Arturo terminó metido en un lío en el que se le acusa de los delitos de estafa y apropiación indebida. Incluso, el equipo legal de Pixihouse indica que hubo engaño, ánimo de lucrar e incluso perjuicio patrimonial, los que constituirían un presunto delito de estafa.