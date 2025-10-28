Colo Colo no levanta cabeza y esta vez le empataron el partido en el último minuto. Cuando el ‘Cacique’ parecía quedarse con una victoria en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache, los ‘Cerveceros’ sacaron provecho de los errores defensivos del local para emparejar las acciones en el minuto 97′.

Si bien los Albos lo ganaban por 2 a 0 con goles de Claudio Aquino y Lucas Cepeda, la falta de efectividad ante la gran cantidad de ocasiones desperdiciadas terminó claramente pasándoles la cuenta.

Pero los errores del equipo de Fernando Ortiz no son solo en el ataque, sino también claramente en la defensa, tal cual ocurría en la época más complicada de Jorge Almirón, lo que ha evidenciado que el equipo no evolucionó nada desde la llegada del ‘Tano’.

La crítica de Gonzalo Jara al Colo Colo de Fernando Ortiz

Gonzalo Jara, exjugador del ‘Cacique’ y bicampeón de América con La Roja, analizó este empate con sabor a derrota de un Colo Colo que cada vez ve más lejos la chance de meterse en copas internacionales.

En su calidad de comentarista de Radio ADN, el exzaguero recalcó que: “Parece que tiene miedo a perder. Yo lo dije hace un tiempo, siente ese miedo que tienen los equipos que pelean por el descenso. Este no es el caso, pero más allá de que vaya ganando, sabe o se siente en el estadio que le van a hacer goles”.

Gonzalo Jara le da con todo a Colo Colo tras empate frente a Deportes Limache (Foto :Mario Davila / La Tercera)

“Cada vez que a Colo Colo le llegan con un desborde, con un centro, su defensa sufre mucho y eso le pasa a los equipos que luchan por no descender y eso es lo que siento cuando hoy los veo en la cancha”, complementó.

“Eso es algo muy especial, porque los equipos grandes no están acostumbrados a los malos momentos, a ir ganando y de jugar muchas veces no de buena forma, y encontrarse con los goles como lo hicieron con Limache, pero sentir que en algún momento te anotan, eso termina como hoy”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

El siguiente partido de Colo Colo por la Liga de Primera será frente a Ñublense. Dicho compromiso se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a contar de las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún.

La tabla de la Liga de Primera tras el empate entre Colo Colo y Deportes Limache