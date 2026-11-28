En el Monumental pudieron recuperar a Arturo Vidal, pero la cifra de lesionados se mantiene en cuatro, debido a que se sumó otra figura.

Este sábado Colo Colo recibe a Deportes La Serena por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique también se despide de su localía en el Estadio Monumental.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz citó a 20 jugadores, donde destaca el regreso de Arturo Vidal, tras superar una sobrecarga en el tobillo derecho, por el que se perdió el clásico contra Universidad Católica.

Pero los albos también llegan con cuatro bajas confirmadas para este compromiso ante los Papayeros, uno de ellos no se conocía y lo sentirá el mediocampo.

Se trata del volante Víctor Felipe Méndez, que presentó una leve tendinopatía rituliana en la rodilla derecha, por lo que está con tratamiento kinésico, según el parte médico que entregó el club.

El valdiviano se suma a Javier Correa que se perderá el cierre de temporada, por una rotura de meniscos por la que fue intervenido quirúrgicamente.

También está al margen el lateral izquierdo Diego Ulloa, que está con tratamiento kinésico por una fractura costal que sufrió en la Selección Chilena. Mientras que Claudio Aquino sigue en proceso de recuperación tras ser operado de apendicitis.

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Para esta jornada el técnico argentino mandará a la cancha un equipo alternativo, pues quiere darle descanso a algunas figuras de cara a la semifinal de Copa Chile contra O’Higgins, pues no tiene sentido seguir arriesgando a las figuras principales cuando ya se proclamaron campeones del torneo.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. La Serena?

El partido entre Colo Colo y Deportes La Serena se juega este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.