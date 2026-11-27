El exfutbolista argentino invitó a varias figuras internacionales a su despedida, donde el King será uno de los grandes nombres que estarán en La Bombonera.

El próximo 20 de diciembre será la gran despedida del fútbol del ídolo argentino Carlos Tevez, que si bien colgó los botines hace algunas temporadas, ahora lo hará oficial con un tremendo evento en La Bombonera, al que fue invitado Arturo Vidal.

Pero el King no será el único chileno que dirá presente en este homenaje al Apache, pues también viajará Mauricio Isla. Cabe recordar que con los dos compartió camarín en la Juventus.

Y en la previa de esta despedida, Tevez conversó con TyC Sports donde le preguntaron por todo lo que rodea a Vidal, pues siempre se espera algún espectáculo del bicampeón de América.

En esa línea, el trasandino dejó altas las expectativas, hasta bromeó que podrían ser noticia por aquellos días.

“No solamente el chileno, Wayne (Rooney) también, el Huaso (Isla) también, puede ser un quilombo. No sé cómo vamos a llegar el 20 la verdad”, partió diciendo entre risas.

Sobre cómo cuidar al capitán de Colo Colo, añadió: “No, no, le ponemos todo, le ponemos chofer, todo, que lo cuide. No, no, olvidate, un quilombo. Salimos en todos lados pero no por el partido, por otra cosa”.

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“17, 18, 19 y 20 poné Crónica que no te vas a aburrir”, terminó bromeando sobre lo que puede aparecer en uno de los canales sensacionalistas de la televisión argentina.

Mira el VIDEO a continuación:

Tal como lo decía el otrora delantero de 42 años, además de Arturo Vidal y Mauricio Isla, también está invitado el inglés Wayne Rooney, así como el campeón del mundo Lionel Messi, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, entre otros.