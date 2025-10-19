Este domingo Colo Colo cayó por 1-0 en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique no pudo ante el líder del torneo en un reñido partido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tras el partido, uno de los pocos del cuadro popular que habló con los medios fue Arturo Vidal, el gran referente del plantel albo, quien lideró al equipo en la Cuarta Región, pero sin éxito.

En la instancia, el King destacó al rival que va encaminado a su primer título en la serie de honor y entregó sus apreciaciones de este choque.

“Creo que se merecen el puesto en que están y ojalá puedan ser campeones. Yo creo que el primer tiempo fuimos superiores a ellos, jugamos a lo que queríamos, no entró la pelota y para ganar hay que meter los goles. El primer tiempo quedamos un poco con rabia, el segundo se desordenó un poco más, los cambios y todo eso. De adentro de la cancha se veía que en cualquier momento íbamos a meter el gol y ellos con la pelota parada lo hicieron”, partió diciendo.

“Nos deja un poco tristes, a seguir trabajando, lo importante que el equipo cada vez mejora más, pero necesitamos ganar. Ahora a preparar el partido que viene, pero creo el balance del partido fue bueno, los primeros 70 minutos fuimos superior, no la metimos, no pudimos concretar, tuvimos varias ocasiones y eso nos pasó la cuenta. Ellos, la verdad que lo han hecho muy bien, son fuertes, felicitar a los jugadores y el entrenador que han hecho un trabajo espectacular“, agregó el volante de 38 años.

“Nosotros queríamos ganar, a eso vinimos acá a enfrentarlos desde el primer minuto, pero no se logró. Ahora a preparar, todavía quedan seis finales y si seguimos este paso yo creo que nos va a ir bien”, completó.

Arturo Vidal fue titular en la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

La verdad de Arturo Vidal sobre la Kings League

En la instancia, Vidal también fue consultado por su versión respecto al anuncio de su nombre como capitán del equipo chileno en la próxima Kings World Cup Nations, más conocida como el Mundial de la Kings League, torneo que reunirá a streamers y estrellas del fútbol de todo el mundo.

Ante aquello y la polémica que se ha creado alrededor de este tema, el bicampeón de América indicó que no tendrá participación directa y tampoco viajaría al torneo que se realizará desde el 17 de enero en Sao Paulo, Brasil.

“Va a ser de acá (la participación), nunca mi intención es ir allá. Si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, viajaré a Brasil. Pero si no, voy a estar acá, capaz que lo tendré que hacer en vivo en mis momentos libres, pero jamás voy a salir de acá de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo. Colo Colo es lo más importante”, aclaró el ex Barcelona.