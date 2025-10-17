En Colo Colo se agitaron las aguas el pasado fin de semana, con el anuncio de Arturo Vidal como capitán del equipo chileno que será parte de la Kings World Cup Nations o más conocido como el Mundial de la Kings League.

Este torneo reunirá a streamers, youtubers, influencers y estrellas del fútbol de 20 países, donde el volante de 38 años comandará al combinado nacional junto a Shelao.

Esto no cayó muy bien en la dirigencia del cuadro popular, incluso el presidente Aníbal Mosa salió a entregar su opinión al respecto, ya que de tener que viajar al torneo que se hará en enero en Sao Paulo, el King incluso se podría perder la pretemporada.

La respuesta de Fernando Ortiz por el anuncio de Arturo Vidal

Y este viernes fue el turno del entrenador Fernando Ortiz, quien asistió a conferencia de prensa, donde obviamente le preguntaron por esta polémica, donde fue tajante con su respuesta.

“No soy quién para decir que Arturo debe o no debe hacer con respecto a esas decisiones. Mientras que a mí me responda dentro del cuadrangular verde, él puede hacer lo que él manifieste”, comenzó diciendo.

“Y si el club puede llegar a decir algo, tampoco me corresponde a mí como para poder decir algo”, añadió el Tano.

Seguido, decidió evadir el escándalo y se centró en la recuperación del nivel que está teniendo el bicampeón de América.

“Yo estoy enfocado en lo que me contrataron que es hacerlo rendir máximo al jugador y hoy Arturo está dentro de esas condiciones para poder hacerlo”, completó el DT de 47 años.

Fernando Ortiz evadió la polémica con Arturo Vidal. (Foto: @ColoColo)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique enfrentará este fin de semana al líder Coquimbo Unido, partido programado para el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.