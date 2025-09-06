Durante estos días la Fecha FIFA se adueña de lo que es la actividad futbolística, en donde las diferentes selecciones del continente se juegan sus chances de poder clasificar a lo que es el próximo Mundial que se disputará en el 2026.

Este fin de semana, todas las miradas están puestas en lo que son las Eliminatorias de la UEFA, en la que las grandes potencias como España, Francia, Portugal, Alemania e Inglaterra, se juegan sus posibilidades para decir presente en una nueva cita mundialista.

En esta jornada, Inglaterra se enfrentaba a Andorra por la quinta fecha del grupo K de las clasificatorias, en la que los ingleses vencieron por 2-0 a la modesta selección europea con goles de Christian García (e/c) y Declan Rice.

El polémico posteo de Vidal

En Chile, esta victoria fue seguida por parte del volante nacional de Colo Colo, Arturo Vidal, quien en su cuenta de Instagram publicó una historia siguiendo el partido entre Inglaterra y Andorra, en la que no tuvo muy gratas palabras.

Inglaterra no llena el paladar de Vidal | Foto: Getty Images

El ‘King’ en su estilo bien directo, subió una foto presenciando este encuentro y lo acompañó con un ácido mensaje sobre la selección que dirige Thomas Tuchel: “más fome que mirar Inglaterra”, acompañado de un pulgar para abajo y varios emojis durmiendo.

Este mensaje rápidamente se hizo viral en las redes, en la que muchos de los fanáticos del fútbol adhirieron al mensaje de Arturo Vidal y el estilo de juego que tiene Inglaterra, la cuál es muy criticada.