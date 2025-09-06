Colo Colo vive los primeros días de lo que es el proceso de su nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz, quien ya trabaja a full con su nuevo equipo pensando en lo que es este cierre de temporada 2025, la que tiene como gran objetivo, conseguir un cupo a competencias internacionales.

En las últimas horas, el DT argentino Fernando Ortiz conversó con el programa ‘De Fútbol se Habla Así’ en DSports y reveló una importante conversación con una de las grandes figuras de su plantel, el volante Arturo Vidal.

“Tuve charla con Arturo, tuve la fortuna de hablar con él, le pregunté dónde se siente él más cómodo jugando y él me respondió”, parte señalando Ortiz.

En esa línea, el ‘Tano’ tiene más que claro su objetivo de lograr exprimir al máximo la experiencia de Arturo Vidal para su plantel tanto dentro de la cancha como fuera de esta misma, en la que puede ser un gran aporte para Colo Colo.

Ortiz espera sacar la mejor versión de Vidal | Foto: Photosport

“Yo tengo que exprimir a Arturo en lo máximo que pueda, no solo en lo deportivo, sino en su experiencia en todo sentido”, remarca.

Ortiz se ilusiona con Vidal

Concluyendo, Ortiz dejó en manifiesto que espera poder llegar a la mejor versión de Arturo Vidal dentro de su proceso, en la que sabe que puede ser un jugador clave dentro de su equipo, ya que es un referente para todos sus compañeros y el que lo puede ayudar a conseguir cosas importantes.

“En el momento donde yo decida donde puede rendir o donde pueda ayudar al equipo, él lo va hacer por su profesionalismo, experiencia, por lo que él le da a la institución, lo que es en el plantel y lo que le da a los jugadores. Hay que exprimirlo al máximo para seguir creciendo como DT, los compañeros y la institución”, cerró.