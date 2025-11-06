En Colo Colo vuelve a haber un escándalo, esta vez por los incendiarios dichos de Arturo Vidal, quien este jueves respondió a los dichos del director Ángel Maulén, uno de los opositores en la mesa de Blanco y Negro.

El King asistió a un evento en un outlet en Estación Central, donde firmó balones de su propia marca, para luego atender las consultas de la prensa.

En dicha instancia, fue consultado por las críticas del ingeniero civil, quien apuntó contra el desempeño del plantel en este año del centenario, donde no han podido conseguir ninguno de los objetivos.

Ante aquello, el volante de 38 años salió en la defensa del equipo y disparó con todo: “Es que cuando un director, el presidente, o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros, son, no sé, 100 metros, que vaya y lo diga al camarín. Yo no respondo más a gente que hable por la prensa”.

Luego, se lanzó con toda la artillería, incluso señaló que no conocer a Maulén y apuntó a que ni siquiera lo ha visto en el estadio.

“¿Por qué no va al estadio? No sé quién fue, no lo he visto nunca, no sé quién es. Si me muestras una foto me daría cuenta. Pero me gusta que nos digan las cosas a la cara, porque ya mucho comentario ha dañado mucho este año todo lo que ha pasado”, comentó Vidal.

Ángel Maulén es uno de los cuatro directores del bloque Vial/Ruiz Tagle en Blanco y Negro.

Finalmente, señaló que estas palabras no son tomadas en cuenta por el plantel, pero que sería muy distinto si se las dicen de frente en el camarín.

“Es que no lo tomamos en cuenta, de verdad las cosas que salen no las tomamos en cuenta. Si lo van a decir de frente seguramente lo tomaremos en cuenta y si es un aporte, bienvenidos sea”, concluyó el bicampeón de América.

En síntesis