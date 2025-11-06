En Colo Colo ha sido el tema de la semana las incendiarias declaraciones del delantero Javier Correa tras el triunfo por 1-0 ante Ñublense, del pasado sábado en Chillán.

El cordobés volvió a jugar luego de varias semanas que estuvo de baja por un desgarro, pero en su regreso no pudo convertir, recibiendo varias críticas.

Obviamente, esto no lo tomó para nada bien el goleador argentino, quien disparó frases como “me chupa un huevo” a los medios presentes en zona mixta, sumado a que puso en duda su continuidad para la temporada 2026.

Estos dichos hicieron eco en el entorno del Cacique, donde un exfutbolista del club, también trasandino, lo destruyó en diálogo con BOLAVIP CHILE. Se trata de Gustavo De Luca, quien salió al cruce de Correa.

“No, para mí es totalmente desubicadas las declaraciones, las oí, y la verdad que tendría que calladito trabajar más, hacer más goles, porque fue una contratación importante que hizo Colo Colo, gana mucha plata y no ha tenido el rendimiento que un club grande espera de él”.

“Se hizo una inversión importante, más que nada de lo que se le paga mensualmente, para que esté cómodo, haga goles y no se hizo a la altura de lo que necesita Colo Colo. Y si no está conforme en el club, que pida salir“, agregó De Luca.

Gustavo De Luca no dejó pasar los dichos de Javier Correa.

La comparación con Fernando Zampedri y Joaquín Larrivey

El recordado goleador de las Malvinas, no se quedó ahí en su crítica y comparó a Javier Correa con la gran figura de Universidad Católica, Fernando Zampedri, y el otrora goleador de la U, Joaquín Larrivey.

“Llegó como una figura… cuando Colo Colo contrata a un ‘9’ de esa manera, tiene que estar a la altura de un Zampedri en Católica, por lo que gana, por la inversión que se hizo y por lo que gana”, lanzó el campeón de la Recopa 1992.

“Tiene que estar a un nivel así, a un nivel de lo que estuvo Larrivey en Universidad de Chile, Zampedri en Católica. La verdad que Colo Colo buscaba algo así y no lo encontró en Correa, menos en Salomón Rodríguez. Fueron dos situaciones importantes y ninguno de los dos les dio el resultado que Colo Colo esperaba”, completó.

