Este viernes cerca del mediodía se vivió el tradicional arengazo en Colo Colo en la previa del Superclásico 198 contra Universidad de Chile, el que se disputará el próximo domingo a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Hasta el recinto deportivo de Macul llegaron cerca de 4 mil hinchas albos, quienes se ubicaron en el sector Cordillera para darle el último aliento al plantel que dirige la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez.

Los jugadores del Cacique realizaron la última parte del entrenamiento en la cancha principal ante el público, donde se sacaron fotografías y entonaron los cánticos junto a la hinchada.

Pero la actividad no estuvo exenta de complicaciones, ya que pese a que no se llenó aquella tribuna, un grupo de barristas invadió la esquina nororiente del campo de juego, teniendo que intervenir la seguridad y hasta Arturo Vidal.

Así es, el King se acercó al tumulto para intentar hacer entender a los fanáticos que volvieran a sus ubicaciones, quienes de regreso le pidieron parte de su indumentaria.

Ante aquello, el volante de 38 años accedió a quitarse la polera de entrenamiento para luego dirigirse al túnel oriente del Monumental con el torso desnudo.

Arturo Vidal saliendo de la cancha del Estadio Monumental sin polera. (Foto: Captura)

El gran ausente del arengazo de Colo Colo

El gran ausente del arengazo fue el defensa Alan Saldivia, que a la misma hora se reunió junto a su representante y la dirigencia de Blanco y Negro para ver la oferta que llegó desde el Vasco Da Gama de Brasil.

Si bien el zaguero uruguayo estuvo presente en La Ruca, vio desde el sector Océano parte del evento, mientras se dirigía a una de las oficinas del reducto de Macul.