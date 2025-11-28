La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) acabó con la espera y este viernes dio a conocer la programación completa de la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde Colo Colo cerrará el torneo con un partido decisivo ante Audax Italiano.

Así es, porque la fecha 30 del campeonato se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, con varios partidos de forma simultánea, debido a que se definen los descensos y la clasificación a copas internacionales.

En este último punto, los albos serán protagonistas, ya que enfrentarán a un rival directo para buscar asegurar la clasificación a Copa Sudamericana.

Para aquello, el Cacique contará con un aforo de 36 mil espectadores en el Estadio Monumental, cerrando así el año del centenario en casa.

En paralelo estarán jugando Ñublense y Cobresal, considerando que hasta el momento colocolinos, itálicos y mineros están en la disputa por los últimos dos puestos que entregan pasajes para el certamen continental.

El partido definitorio entre Colo Colo y Audax Italiano quedó programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, mismo horario para los Diablos Rojos y Legionarios en Chillán.

La programación de los partidos de Colo Colo vs. Audax Italiano y Ñublense vs. Cobresal.

En síntesis