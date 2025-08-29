Colo Colo se encuentra en plena búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Jorge Almirón, y varios nombres han surgido como posibles candidatos para asumir el cargo.

Entre ellos, exjugadores y entrenadores con experiencia en el fútbol sudamericano han sido vinculados al club, generando expectación entre los hinchas colocolinos.

En este contexto, Fernando Ortíz aparece como el candidato número uno para dirigir al “Cacique”, pues se dice que el ex DT de Santos Laguna impresionó a los directivos de Blanco y Negro por darle especial importancia al aspecto físico y al fútbol ofensivo durante las entrevistas.

Fernando Ortíz aplaude a Ricardo Gareca en su paso por La Roja

Hace unas semanas, el propio entrenador argentino recordó la influencia que tuvo un reconocido técnico en su carrera: Ricardo “El Tigre” Gareca, quien tuvo un paso reciente poco exitoso por la Selección Chilena.

“El que me marcó ya en una etapa finalizando mi carrera fue el Tigre Gareca, siempre se lo dije y se lo manifiesto el día de hoy. Ricardo tiene una sabiduría, una capacidad tremenda como entrenador y él lo sabe y es algo que se lo remarco siempre”, manifestó en el programa Habrá Señales.

El balance del Tigre Gareca en La Roja fue con 17 partidos: 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“El manejo que tuvo en su etapa en Chile fue extraordinario, él sabía comunicar con un temple tranquilo sabiendo que la situación no era la indicada y él respondía con respeto y actitud. Me sacó el sombrero por Ricardo”, sentenció, dejando en claro la admiración que siente por el histórico técnico argentino.