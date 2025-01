Emiliano Amor concretó su retorno a Colo Colo. El club en un inicio tomó la decisión de no renovarle al futbolista. Sin embargo, la situación cambió y en el Monumental llamaron nuevamente al jugador que tuvo un buen rendimiento. El ex Vélez tomó la decisión de volver al Cacique.

Marcelo Barticciotto valoró la prudencia del zaguero para referirse al polémico tema de la salida de Maximiliano Falcón: “Es muy inteligente para declarar. Hoy le hicieron un par de preguntas no conflictivas, pero un poco incómodas y él salió muy bien jugando. Le preguntaron por Falcón, él no se quiso meter en la situación de por qué se fue de Colo Colo, sino que lo deseo suerte y dijo que no le competía referirse al tema”.

También mencionó que en la familia del futbolista querían seguir en el país: “Conozco el entorno de Emiliano y es un muy buen tipo. La decisión que tomó no es de vender humo, él quería quedarse acá, su familia quería quedarse en Chile y tomó la decisión esta por encima de cualquier cosa”.

El ídolo Albo se refirió a la determinación que tomó el jugador desestimando otra propuesta: “Tomó la decisión, no sé lo que le ofreció San Lorenzo. Pero si uno pone en la balanza, te están pidiendo de otro equipo y estás volviendo a tu equipo que estaban anteriormente, pero te habían dicho que no seguías, quizás uno preferiría irse a otro equipo”.

Emiliano Amor regresa a Colo Colo. (Foto: Photosport)

Barticciotto valoró al máximo la opción que eligió Emiliano Amor de seguir en Colo Colo: “Se terminó decidiendo, quizás no sabe todavía si va a ser titular, pero terminó tomando una decisión desde el corazón y eso es súper válido”.

¿Quiénes son los centrales de Colo Colo para la temporada 2025?

Los Albos tienen en el puesto de zaguero central a Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez y Jonathan Villagra.