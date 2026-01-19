La situación de Lucas Cepeda se ha convertido en uno de los principales focos de atención en Colo Colo durante este mercado de fichajes. Mientras en Macul siguen dándole forma al plantel de Fernando Ortiz, la posible salida del extremo izquierdo genera inquietud en la dirigencia, ya que desde Blanco y Negro asumen que el atacante estaría viviendo sus últimas jornadas como jugador albo.

Las señales en torno a su eventual partida se han vuelto cada vez más evidentes. Cepeda no fue considerado para el compromiso ante Alianza Lima, argumentando problemas estomacales, y posteriormente tampoco participó en el amistoso disputado a puertas cerradas frente a Montevideo City Torque.

Lucas Cepeda estaría viviendo sus últimas horas como jugador del Cacique (@Colo Colo).

Incluso, según pudo conocer DaleAlbo, el futbolista nacido en Valparaíso llegó al recinto donde se desarrolló el amistoso, pero abandonó el lugar antes de su finalización, sin integrarse a los trabajos con el resto del plantel.

En ese contexto, las próximas horas aparecen como decisivas para definir su futuro. Según el citado medio, desde el entorno del club aseguran que ya existe un interés concreto: el Elche de España, cuyo propietario es el empresario argentino Christian Bragarnik, también dueño de O’Higgins de Rancagua.

El elenco que milita en la primera división española busca reforzar su ofensiva para mejorar su rendimiento en LaLiga, donde se ubica en la mitad de la tabla, con la urgencia de escapar de la zona baja y, al mismo tiempo, ilusionarse con una eventual escalada a puestos de copas europeas.

En resumen…