El nombre de Gonzalo Julián Conde posiblemente no les suene a muchas personas, pero sí el de Bizarrap, reconocido productor musical argentino que se ha aburrido de ganar premios tanto en Latinoamérica como en el mundo.

El trasandino ha reconocido una y otra vez su admiración por el fútbol, donde se ha declarado un enamorado total de Lionel Messi. El astro argentino mantiene una relación musical con el ‘Biza’, quien incluso lo vio campeón del mundo en Qatar 2022.

Además, Bizarrap ha hecho público su amor por Vélez Sarsfield donde reveló quién es su ídolo de infancia: “De chico era el ‘Burrito’ Martínez, era lo más grande que había y no lo podía creer. Ese era mi ídolo chico”, dijo en conversación con el streamer Davoo Xeneize.

Aquino enamora a Bizarrap. | Foto: Photosport

Para sorpresa de muchos, Bizarrap sorprendió con una confesión que dejó helados a todos los que miraban el ‘en vivo’: “El mejor jugador que vi en cancha después de Messi, no es por vender humo ni nada, es Aquino (Claudio). Lo vi hacer cosas que nadie hacía”, dijo en relación al jugador de Colo Colo.

En esa línea, Bizarrap complementa sus dichos diciendo que “Lo que vi hacer a Aquino… igual ya se fue de Vélez, no tengo para qué (vender humo)”, posiblemente en relación al torneo del año pasado donde Claudio Aquino fue el mejor jugador de la liga trasandina.

Así las cosas, Colo Colo se posiciona de manera internacional pero no por resultados dentro de la cancha como le hubiese gustado en el año de su centenario, sino que por la admiración de Bizarrap a uno de sus precios altos.

En síntesis

El productor argentino Bizarrap (Gonzalo Julián Conde) ha ganado numerosos premios musicales.

Claudio Aquino fue destacado por Bizarrap como el mejor jugador que vio, después de Messi.

Vélez Sarsfield es el club de fútbol del que Bizarrap es hincha declarado.