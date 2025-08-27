Colo Colo vivirá en esta jornada un día clave para lo que puede ser su nuevo entrenador en esta temporada, en donde la dirigencia podría zanjar quien será el DT del ‘Cacique’ tras la partida de Jorge Almirón.

Dentro de la gran danza de nombres, la opción que comienza a tomar mucha fuerza para llegar a la banca de Colo Colo es el DT Gustavo Quinteros, quien podría tener su vuelta a la banca ‘Alba’.

Si bien el ex estratega campeón con el ‘Popular’ es hoy el favorito a poder arribar a la banca de Colo Colo, en la que incluso su vuelta podría zanjarse en las próximas horas, en las últimas horas apareció un inesperado candidato que podría frustrar su llegada.

Fernando Ortiz se mete por los palos

En las últimas horas, el periodista Cristopher Brandt informó en ESPN de que el estratega argentino, Fernando Ortiz se habría metido de lleno en la lucha por ser el nuevo DT de Colo Colo.

Ortiz aparece como un gran candidato en Colo Colo | Foto: Getty Images

El entrenador con pasos en el América de México y Monterrey, es uno de los nombres que fue contactado con la dirigencia del ‘Cacique’ y sus conversaciones habrían sido bastante positivas, las que entusiasman a más de uno dentro de la dirigencia.

Ante esta importante opción, en Colo Colo hoy deberán tomar una importante decisión sobre su nuevo DT, en la que se señala que en las próximas horas, Gustavo Quinteros, podría tener una conversación con el ‘Cacique’ para encaminar su vuelta.

En Colo Colo esperan poder en esta jornada cerrar a quien sería su nuevo entrenador, en la que Gustavo Quinteros y Fernando Ortiz, parecen ser hoy las grandes opciones en el club.