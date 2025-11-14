En Colo Colo ya tendrían resuelto quién será el entrenador del primer equipo para la próxima temporada, donde si bien el argentino Fernando Ortiz firmó un contrato hasta diciembre del 2026, su continuidad dependía de la evaluación de la dirigencia de Blanco y Negro.

Es más, existía una cláusula de revisión al cierre de la Liga de Primera 2025, donde el principal requisito era meter al Cacique en una copa internacional.

Incluso así lo recordó ayer (jueves) el propio DT en diálogo con Radio ADN: “Es algo que habíamos hablado con el presidente en su momento, es un objetivo que tenemos que cumplir a corto plazo. Después para adelante hay tiempo para ver, pero creo que la continuidad está continua”.

Y esta jornada, se dio a conocer una importante noticia, que fue revelada por el periodista Cristián Alvarado de la misma estación radial. Esto porque en Colo Colo ya tendrían decidida la continuidad del Tano Ortiz pase lo que pase.

“Si no es algo terrorífico como termine el campeonato, más allá de lo que ha pasado, Fernando Ortiz va a ser el técnico de Colo Colo para la temporada 2026”, lanzó el reportero.

“Parte del directorio y varios, están muy conformes con cómo está llevando el equipo. Su mano dura, de cierta manera, con algunas decisiones que está tomando, eso gusta mucho en el directorio”, agregó quien es apodado como ‘Tomate’.

Finalmente, quien cubre el día a día de los albos concluyó que Ortiz está “más dentro que fuera”, incluso “ya se está trabajando en materia de jugadores” como refuerzos para el 2026.

En la dirigencia de Colo Colo ha gustado la mano dura de Fernando Ortiz. (Foto: @ColoColo)

En síntesis