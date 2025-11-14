Este viernes se dieron más detalles del sorpresivo anuncio que dio el pasado miércoles el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, que en conferencia de prensa reveló que había una segunda maqueta para la remodelación del Estadio Monumental.

En la instancia, el timonel de la corporación que es parte comisión para el nuevo reducto, junto a Aníbal Mosa y Alfredo Stohwing, sorprendió a todos con esta información.

“Existen dos maquetas, de la cual se presentó una, que ustedes pudieron apreciar en abril. Existen dos alternativas, una alternativa para una capacidad de 60 mil espectadores, hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores”, indicó.

Pero esta jornada, según información que dio el periodista Nicolás Ramírez en ESPN, nunca existió esta segunda maqueta y lo que realmente sucedió es que hubo una modificación del primer proyecto, presentado el 19 de abril para la celebración del centenario.

Así es, esta disminución de cerca de 10 mil espectadores, que indicó el timonel del CSD Colo Colo, corresponde a la eliminación de una de las bandejas superiores, que sería para disminuir los costos.

La realidad es que sería la misma maqueta, pero con esta importante modificación por lo económico.

Por ahora en Colo Colo tienen varias reuniones pactadas para las próximas semanas, donde buscan la marca que se adjudique el naming right del nuevo Monumental.

Esta fue la maqueta para el nuevo Estadio Monumental presentada el 19 de abril de este 2025. (Foto: Photosport)

En síntesis