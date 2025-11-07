A falta de cuatro fechas para el cierre de la Liga de Primera 2025, las especulaciones en los distintos equipos del fútbol chileno comienzan a agitar el mercado de fichajes 2026.

Entre los nombres que destacan aparece un talento de Colo Colo que también atrae miradas desde el extranjero: Lucas Cepeda, una pieza clave en el esquema de Fernando Ortiz.

El extremo de 23 años ya ha mostrado destellos de su potencial tanto en el Cacique como en la Selección Chilena, combinando velocidad, habilidad y proyección por las bandas, lo que lo ha posicionado como uno de los jugadores jóvenes con más futuro en el balompié nacional.

Lucas Cepeda ha disputado 34 partidos esta temporada: 6 goles y 4 asistencias | FOTO: Javier Torres/Photosport

Por su parte, Universidad Católica busca reforzar su plantel para la temporada 2026, especialmente en la zona ofensiva, donde la regularidad ha sido un desafío constante para Daniel Garnero.

Jorge Coke Contreras sueña con ver a Lucas Cepeda en la UC

En ese escenario, fue el exvolante histórico Jorge “Coke” Contreras quien, en diálogo con Bolavip Chile, sorprendió al proponer al oriundo de Placilla como posible refuerzo cruzado.

“Hay jugadores en otros equipos que a uno les gustan y que han hecho buena campaña. Yo sé que no le van a sacar jugadores a Colo Colo ni a la U, pero a mí Lucas Cepeda me encanta y sería un gran jugador para jugar por bandas”, aseguró el ex Colo Colo y la UC.

Sin embargo, esta hipotética incorporación es prácticamente imposible. La razón radica en el valor de mercado de Cepeda, quien actualmente cuenta con una cláusula de salida que el Cacique fijó en alrededor de 5 millones de dólares, con el objetivo de blindarlo frente al interés extranjero.

En síntesis…

Jorge “Coke” Contreras propuso a Lucas Cepeda como un refuerzo ideal para Universidad Católica, destacando su velocidad y proyección por las bandas.